Украина отказалась участвовать в заседании СМИД СНГ в Москве

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Украина отказалась участвовать в заседании СМИД СНГ в Москве

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Фото: © РИА Новости

Повестка включает 10 вопросов, министры обсудят вопросы сотрудничества в правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах.

Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдёт в Москве 5 апреля. Киев отказался от работы в уставных органах содружества. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства сообщает агентство УНН.

МИД Украины подчеркнул, что государство прекратило своё участие в уставных органах СНГ в связи с указом Петра Порошенко от 19 мая 2018 года № 139.

Напомним, в мае 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на выход из СНГ Украине понадобится около года.

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