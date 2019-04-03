Украина отказалась участвовать в заседании СМИД СНГ в Москве

Повестка включает 10 вопросов, министры обсудят вопросы сотрудничества в правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах.

Украина не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдёт в Москве 5 апреля. Киев отказался от работы в уставных органах содружества. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства сообщает агентство УНН.

МИД Украины подчеркнул, что государство прекратило своё участие в уставных органах СНГ в связи с указом Петра Порошенко от 19 мая 2018 года № 139.

Напомним, в мае 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на выход из СНГ Украине понадобится около года.