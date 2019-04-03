Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в КБР

Опубликованы кадры с трассы Благовещенск ― Прохладный в Кабардино-Балкарии, где правоохранители ликвидировали двух боевиков, которые были связаны с ИГИЛ*. На фото — легковой автомобиль злоумышленников, который обстреляли силовики, и также их оружие.
Ранее сообщалось о ликвидации в КБР боевиков, совершивших накануне нападение на сотрудников полиции. Они проигнорировали требование остановиться, после чего правоохранители были вынуждены открыть огонь. Личности участников бандгруппы уже установлены.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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