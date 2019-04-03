"Росконтроль" искал мясо в курином фарше, но нашёл сальмонеллу и листерии

Мясопродукт лишь одного бренда отвечает всем требованиям качества и имеет не слишком серьёзные нарушения.

Эксперты "Росконтроля" провели исследование куриного фарша от пяти брендов. В лабораторию отправились мясопродукты "Рококо", "Петелинка", "Троекурово", "Каждый день" и "Моссельпром". Результаты опубликованы на сайте организации.

Как выяснилось, только продукция "Рококо" отвечает всем требованиям качества и имеет не слишком серьёзные нарушения. Так, в полтора раза превышен допустимый уровень микробной обсеменённости. Но всё же фарш был занесён в список товаров с замечаниями.

Там же оказалась и "Петелинка" — в продукцию бренда добавляют антимикробные препараты, а сам фарш не слишком свежий.

В чёрный список попала продукция остальных брендов. В фарше марок "Каждый день" и "Моссельпром" обнаружили сальмонеллу и листерии (патогенные бактерии, способные вызывать опасные инфекционные заболевания), а уровень микробной обсеменённости выше предельно допустимой планки. Что касается фарша "Троекурово", то он имеет запах несвойственный доброкачественному мясу птицы, с посторонним запахом несвежего сырья.

Ранее эксперты "Росконтроля" назвали лучшее топлёное масло.