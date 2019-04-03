В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

Также под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре.

В майские праздники рядом с местами проведения массовых мероприятий в Москве будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянных бутылках. Как сообщается на сайте столичного мэра, меры будут действовать с 1-го по 3-е число, а также 9 и 10 мая.

— Под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки, — уточняется в сообщении.

Цель ограничений — снизить количество травм и различного рода правонарушений в праздничные дни.

Ранее аналитики назвали предпочтительные места отдыха россиян в майские праздники. Российские города для отдыха выбрали меньше всего опрошенных — 2%.