В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

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В майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Также под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре.

В майские праздники рядом с местами проведения массовых мероприятий в Москве будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянных бутылках. Как сообщается на сайте столичного мэра, меры будут действовать с 1-го по 3-е число, а также 9 и 10 мая.

Под временный запрет попадут соки, минеральная вода и лимонады в стеклянной таре, а также слабоалкогольные напитки, уточняется в сообщении.

Цель ограничений — снизить количество травм и различного рода правонарушений в праздничные дни.

Ранее аналитики назвали предпочтительные места отдыха россиян в майские праздники. Российские города для отдыха выбрали меньше всего опрошенных — 2%.

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