Посол ФРГ приехал на открытие российского завода Mercedes на BMW

Предприятие по сборке легковых автомобилей немецкой марки построено на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области.

Делегация Посольства Германии в России прибыла сегодня на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz на автомобиле марки BMW. Лайф публикует видео с этим курьёзным моментом.

На этих кадрах видно, как делегация из посольства прибывает на машинах BMW представительского класса. Дипломатов не смутило то, что два немецких автопроизводителя долгие годы являются главными конкурентами друг друга.

Ранее Лайф сообщал, что на церемонии открытия завода ожидается участие президента РФ Владимира Путина.