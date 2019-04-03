Консьержка рассказала, что убитая в Москве женщина не пускала никого в квартиру

У соседей нет предположений о том, кто мог столь жестоко расправиться с пенсионеркой.

Консьержка дома, в котором жила убитая на западе Москвы 58-летняя женщина, рассказала Лайфу, что та никогда не была агрессивной и не ругалась ни с кем из жильцов.

— Мы её знаем только как положительного человека, она ни с кем не ругалась. Она какой-то общественной деятельностью занималась, она о ней не говорила, никому не рассказывала, — сообщила консьержка.

По её словам, иногда женщина уходила в восемь вечера, а возвращалась около часа ночи. Погибшая никогда не была замужем, раньше жила с мамой, но та уже умерла.

Консьержка уточнила, что женщина давно была на пенсии, могла по несколько дней не выходить из квартиры. К себе никого не пускала — говорила, что не успевает прибраться, с соседями общалась на житейские темы.

Как ранее писал Лайф, пенсионерка скончалась от множественных ножевых ранений. Убийство женщины попало на камеры видеонаблюдения.