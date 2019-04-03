В Германии задержали подростка, планировавшего нападение на школу

Читайте также

В Германии задержали подростка, планировавшего нападение на школу

13

Фото: © Twitter / SVZonline

Парня с несколькими ножами поймали на входе в учебное заведение, куда заранее прибыли полицейские.

Полиция города Фленсбурга в Германии задержала 17-летнего подростка с ножом. Как сообщает местное издание Waz, молодой человек планировал напасть на учеников профессиональной школы.

За день до нападения подросток написал в чате, что планирует убийство нескольких человек. Парня задержали на входе в учебное заведение, куда заранее прибыли полицейские. При себе у него обнаружили несколько ножей.

Сейчас он задержан, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при нападении вооружённого ножом мужчины на учеников начальной школы в Китае.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×