В Германии задержали подростка, планировавшего нападение на школу

Полиция города Фленсбурга в Германии задержала 17-летнего подростка с ножом. Как сообщает местное издание Waz, молодой человек планировал напасть на учеников профессиональной школы.
За день до нападения подросток написал в чате, что планирует убийство нескольких человек. Парня задержали на входе в учебное заведение, куда заранее прибыли полицейские. При себе у него обнаружили несколько ножей.
Сейчас он задержан, ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при нападении вооружённого ножом мужчины на учеников начальной школы в Китае.
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