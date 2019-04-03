Зеленский потроллил Порошенко насчёт дебатов

В официальном аккаунте штаба Владимира Зеленского в YouTube появилось видео пятилетней давности, на котором кандидат в президенты Пётр Порошенко "сливается" с дебатов с Юлией Тимошенко в ходе предыдущей предвыборной кампании.

Свой отказ бизнесмен тогда объяснял очень просто: мол, когда в стране идёт война, любые внутриполитические споры идут на пользу "врагу".

— Страна находится в условиях войны. Все, кто сегодня говорит, все абсолютно чётко акцентируют: стране нужно единство. Если мы сейчас начнём ссориться между собой, это пойдёт на пользу нашим врагам. Я бы хотел привести пример из нашей истории: Винниченко ссорился с Грушевским, Петлюра — со Скоропадским, Нестор Махно — со всеми. А в итоге страна досталась красным, — рассуждал Порошенко в 2014-м.

Таким образом, штаб Зеленского потроллил политика, который настойчиво требует дебатов с лидером президентской гонки, хотя за пять лет ситуация в стране не изменилась, и все аргументы Порошенко могут быть использованы против него.

Любопытно, что в перезалитом ролике буквально на мгновение мелькает кадр из видео известного блогера Анатолия Шария, который и посоветовал сторонникам Зеленского отказаться от дебатов с действующим президентом, используя его же риторику.

Напомним, что президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.