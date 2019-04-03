СМИ: Росавиация ужесточила требования к подержанным самолётам

В частности, за минувший месяц была приостановлена эксплуатация трёх бортов Azur Air и Nordwind.

Росавиация ужесточила требования к эксплуатации подержанных иностранных самолётов в связи с "катастрофами Boeing 737 MAX". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на главу Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

По словам собеседника издания, за минувший месяц была приостановлена эксплуатация минимум трёх самолётов авиакомпаний Azur Air и Nordwind. Тасун заявил, что написал о случаях "неправомерного отказа" в сертификации подержанных самолётов министру транспорта РФ Евгению Дитриху. Глава ассоциации назвал действия регулятора нарушением международных соглашений РФ.

В Росавиации в свою очередь опровергли данные о новых требованиях. В ведомстве подчеркнули, что ведут "целенаправленную систематическую работу, направленную на безопасность полётов".

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. После трагедии многие авиакомпании по всему миру приостановили полёты данной модели самолёта до установления причин крушения.