Василий Уткин о своём состоянии после нападения: Всё под контролем

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Василий Уткин о своём состоянии после нападения: Всё под контролем

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Василий Уткин. Фото: © L!FE/Игорь Шиляев

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о своём самочувствии после нападения неизвестного на него поздно вечером. В частности, он призвал не беспокоиться о его состоянии.

Не стоит за меня беспокоиться, всё под контролем, — пишет Уткин в своём инстаграме.

Он также добавил, что находится "почти в полном порядке". Само нападение журналист охарактеризовал как "будни журналистской жизни".

Ранее Уткин сам рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо хлорацетофеноном, который также называют "черёмухой".

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