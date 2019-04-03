Василий Уткин о своём состоянии после нападения: Всё под контролем

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о своём самочувствии после нападения неизвестного на него поздно вечером. В частности, он призвал не беспокоиться о его состоянии.

— Не стоит за меня беспокоиться, всё под контролем, — пишет Уткин в своём инстаграме.

Он также добавил, что находится "почти в полном порядке". Само нападение журналист охарактеризовал как "будни журналистской жизни".

Ранее Уткин сам рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо хлорацетофеноном, который также называют "черёмухой".