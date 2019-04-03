В Кремле негативно оценили заявления НАТО о Керченском проливе

В Кремле негативно относятся к заявлению официального представителя НАТО, анонсировавшего отправку "большего числа кораблей стран альянса в Чёрное море". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении к таким заявлениям.
Песков добавил, что "ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна".
Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о намерении гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив посредством отправки в Чёрное море большего числа кораблей НАТО. Дополнительные меры главы внешнеполитических ведомств альянса собираются одобрить 3 апреля на совещании в Вашингтоне.
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