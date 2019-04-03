В Кремле негативно оценили заявления НАТО о Керченском проливе

Ранее в альянсе сообщили о намерении "гарантировать" проход украинских судов в Азовское море.

В Кремле негативно относятся к заявлению официального представителя НАТО, анонсировавшего отправку "большего числа кораблей стран альянса в Чёрное море". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении к таким заявлениям.

Песков добавил, что "ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна".

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о намерении гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив посредством отправки в Чёрное море большего числа кораблей НАТО. Дополнительные меры главы внешнеполитических ведомств альянса собираются одобрить 3 апреля на совещании в Вашингтоне.