В Кремле негативно оценили заявления НАТО о Керченском проливе

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В Кремле негативно оценили заявления НАТО о Керченском проливе

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Фото: © Twitter/NATO MaritimeCommand

Ранее в альянсе сообщили о намерении "гарантировать" проход украинских судов в Азовское море.

В Кремле негативно относятся к заявлению официального представителя НАТО, анонсировавшего отправку "большего числа кораблей стран альянса в Чёрное море". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношении к таким заявлениям.

Песков добавил, что "ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна".

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о намерении гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив посредством отправки в Чёрное море большего числа кораблей НАТО. Дополнительные меры главы внешнеполитических ведомств альянса собираются одобрить 3 апреля на совещании в Вашингтоне.

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