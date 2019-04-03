Россиянам напомнили о длинных майских выходных

Из-за того что 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными днями, рабочее время сокращается на час.

В Федеральной службе по труду и занятости РФ (Роструд) напомнили россиянам, что в следующем месяце будет две сокращённые рабочие недели. Связано это с празднованием 1 Мая — Дня весны и труда и 9 Мая — Дня Победы.

— Россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно... Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно, — цитирует замруководителя Роструда Ивана Шкловца агентство городских новостей "Москва".

Согласно рабочему календарю, в мае россияне отдохнут больше, чем в каком-либо другом месяце.