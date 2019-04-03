В Кремле рассказали о подготовке визита президента Эстонии в Россию

Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию готовится, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Да. Мы получили соответствующий запрос. И такая встреча сейчас планируется и готовится, — заявил представитель Кремля.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что 18 апреля Керсти Кальюлайд поучаствует в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.