В Кремле рассказали о подготовке визита президента Эстонии в Россию

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В Кремле рассказали о подготовке визита президента Эстонии в Россию

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Керсти Кальюлайд. Фото: © flickr.com/Estonian Foreign Ministry

Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию готовится, заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Да. Мы получили соответствующий запрос. И такая встреча сейчас планируется и готовится, — заявил представитель Кремля.

Ранее канцелярия главы Эстонии сообщила, что 18 апреля Керсти Кальюлайд поучаствует в открытии отреставрированного здания посольства страны в Москве. Это будет первый за восемь лет визит эстонского президента в Россию.

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