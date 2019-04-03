"Сердце разрывается". Петербург вспоминает жертв взрыва в метро

В 2017 году взрывное устройство в вагоне поезда между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в действие привёл 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Жители Санкт-Петербурга и всей страны вспоминают жертв взрыва в петербургском метро, который произошёл в 2017 году.

Взрывное устройство сработало в вагоне поезда между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В действие его привёл 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

— Мы сидели... Отбросило какой-то вспышкой. Упал, смотрю назад — люди мёртвые. Двери выгнуло в обратную сторону. Больше ничего не помню, — рассказывали в 2017-м Лайфу пострадавшие.

— Любой из наших детей мог оказаться на этом месте. Сердце разрывается просто, — вспоминают россияне.

Напомним, теракт унёс жизни 15 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.