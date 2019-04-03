Бакалейная корзина украинцев подорожала на 14% за год

В корзину входят разные виды круп, макароны, мука, сахар, а также растительное масло.

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в "Фейсбуке", что бакалейная корзина в этой стране за год подорожала на 14%.

Уточняется, что в учёт брались разные виды круп, макароны, мука, сахар и растительное масло.

По словам Дорошенко, сильнее всего подорожало пшено — на 50%. Макароны стали дороже на 36%, ячневая крупа — на 23%, манка — на 20%, мука — на 19%, рис — на 19%, подсолнечное масло — на 3%.

При этом сахар подешевел на 6%, а гречка — на 17%.

Ранее Лайф сообщал, что Минфин России предложил увеличить НДС на напитки с сахаром.