Бакалейная корзина украинцев подорожала на 14% за год

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в "Фейсбуке", что бакалейная корзина в этой стране за год подорожала на 14%.
Уточняется, что в учёт брались разные виды круп, макароны, мука, сахар и растительное масло.
По словам Дорошенко, сильнее всего подорожало пшено — на 50%. Макароны стали дороже на 36%, ячневая крупа — на 23%, манка — на 20%, мука — на 19%, рис — на 19%, подсолнечное масло — на 3%.
При этом сахар подешевел на 6%, а гречка — на 17%.
Ранее Лайф сообщал, что Минфин России предложил увеличить НДС на напитки с сахаром.
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