Песков заявил о готовности России обсуждать план Нетаньяху по Сирии

По данным СМИ, предложения по урегулированию конфликта в САР израильский премьер якобы уже представил Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху некоего плана по Сирии и возможность его рассмотрения в ходе переговоров в Москве.

— Речь о кратком рабочем визите. Если господин Нетаньяху привезёт какой-то оформленный план, то, безусловно, он будет рассмотрен и обсуждён, — сказал представитель Кремля.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху предложил России и США разработанные им принципы урегулирования конфликта в Сирии. План премьера еврейского государства якобы уже был представлен на встрече в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.