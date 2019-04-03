Песков заявил о готовности России обсуждать план Нетаньяху по Сирии

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Песков заявил о готовности России обсуждать план Нетаньяху по Сирии

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Фото: © Facebook/ Премьер-министр Израиля

По данным СМИ, предложения по урегулированию конфликта в САР израильский премьер якобы уже представил Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху некоего плана по Сирии и возможность его рассмотрения в ходе переговоров в Москве.

Речь о кратком рабочем визите. Если господин Нетаньяху привезёт какой-то оформленный план, то, безусловно, он будет рассмотрен и обсуждён, — сказал представитель Кремля.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху предложил России и США разработанные им принципы урегулирования конфликта в Сирии. План премьера еврейского государства якобы уже был представлен на встрече в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

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