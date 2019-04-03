У ликвидированных в КБР боевиков нашли СВУ и оружие

У ликвидированных в КБР боевиков, которые связаны с террористической организацией ИГИЛ*, нашли самодельное взрывное устройство, оружие и взрыватель. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— При осмотре места происшествия следователями были обнаружены пистолет, автомат, боеприпасы к ним, а также самодельное взрывное устройство и взрыватель к снаряду УЗРГМ, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двух боевиков ликвидировали после того, как они не остановились на авто по требованию силовиков и открыли по правоохранителям огонь. По данным НАК, связанные с ИГИЛ члены бандформирования причастны к нападению на полицейских.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.