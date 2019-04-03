Певец Владимир Кузьмин тайно женился на девушке моложе его почти на 40 лет

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Певец Владимир Кузьмин тайно женился на девушке моложе его почти на 40 лет

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Владимир Кузьмин. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Обошлись без громкого торжества — пара просто расписалась в загсе около двух месяцев назад.

63-летний музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной, сообщает КП со ссылкой на брата исполнителя Александра Кузьмина.

Уточняется, что свадьбы как таковой не было — пара просто расписалась в загсе около двух месяцев назад. Супруги познакомились на одном из мероприятий, где Светлана предложила свои услуги в организации концертов. Их общение переросло в романтические отношения.

Известно, что Светлана Карпухина приехала в столицу из Калининграда. Там она окончила Балтийский федеральный университет, а в столице обучалась по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений".

Ранее Лайф сообщал, что Алёна Водонаева бросила мужа спустя полтора года после свадьбы.

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