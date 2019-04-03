Песков призвал Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь

Ранее статистическая служба сообщила об отсутствии у 35,4% российских семей средств на соответствующую покупку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился прокомментировать информацию Росстата о нехватке у трети российских семей денег на обувь.

— Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение. Мы затрудняемся в понимании этих данных, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее телеканал РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики сообщил, что у 35,4% российских семей нет денег на покупку сезонной обуви.

Как писал Лайф, по данным Росстата, российской семье, чтобы "свести концы с концами", нужен минимальный доход в размере 58,5 тысячи рублей.