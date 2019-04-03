Кремль рассчитывает на сохранение дружественных отношений России и Алжира

Дмитрий Песков напомнил, что два государства связывают давние и взаимовыгодные связи.

В Кремле следят за ситуацией в Алжире и надеются, что происходящие там события "никоим образом не повлияют на дружественный характер двусторонних отношений" с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы рассчитываем, что в любом случае те внутренние процессы, которые происходят в этой стране и являются исключительно внутренним делом Алжира, ... что они никоим образом не повлияют на дружественный характер наших двусторонних отношений, — сказал он.

Песков напомнил, что Россию и Алжир связывают давние и взаимовыгодные дружественные отношения, реализуется много совместных проектов в области экономики.

По убеждению российской стороны, внутренние процессы африканского государства должны происходить без вмешательства каких-либо третьих стран.

Ранее Лайф писал о том, что после нескольких недель массовых протестов против его переизбрания президент Алжира подал в отставку. На ближайшие три месяца функции Бутефлики возьмёт на себя спикер Совета нации (верхней палаты парламента) Абдель Кадер Бенсалах.