Украинский кабмин запретил нерегулярные рейсы в Россию

Ранее запрет касался регулярных пассажирских перевозок. Ограничения действуют с октября 2015 года.

Правительство Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 3 апреля. Причиной стал недавний визит в Москву двух оппозиционных политиков — Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Ранее Госпогранслужба подтвердила, что их перелет не нарушил действующего законодательства, поскольку введеный в 2015 году запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, незарегистрированными в России. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Медведчук и Бойко воспользовались "лазейкой в законе" и предложил тут же исправить упущение законодателей.

— Педлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов и перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, необходимых для обеспечения миссии ООН, ОБСЕ и Красного креста,- заявил Аваков, представляя документ.

Постановление было принято большинством голосов.

Напомним, что с 25 октября 2015 года вступило в силу прекращение прямого регулярного авиасообщения между Россией и Украиной. Теперь пассажирам с обеих сторон приходится пользоваться рейсами с пересадками. Самые удобные варианты — через Минск, Кишинев или через территорию Грузии.