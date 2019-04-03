Песков не слышал информацию о "планах выдачи" паспортов России жителям Донбасса

Кремлю неизвестно об информации о якобы планах выдать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Я не располагаю никакой информацией на этот счёт, и я не знаю, о каких сообщениях вы говорите, — сказал Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Россия якобы планирует начать выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. При этом официальных данных об этом не поступало.