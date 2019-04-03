Песков прокомментировал уход Ford с российского рынка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что, если некоторые автопроизводители не могут работать в своём сегменте российского рынка, их нишу занимают другие и открывают новое производство.

— Вы видите, что Mercedes расширяет своё присутствие. Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка. Так, вы знаете, Ford отказывается от производства легковых машин, но другие компании, наоборот, компенсируют, скажем так, отсутствие своих конкурентов... Поэтому процесс развивается, это позитивно, — заявил Песков.

Также Песков напомнил, что сегодня открытие завода по сборке автомобилей Mercedes в Подмосковье, которое собирается посетить президент РФ Владимир Путин.

Несколько дней назад американская компания Ford сообщила, что покидает российский рынок и закрывает свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске. После этого автоконцерн объявил о распродаже своих автомобилей.