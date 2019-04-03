На Украине отменили фиксированные цены на газ для населения

Премьер поручил "Нафтогазу" разработать новый механизм ценообразования стоимости.

Кабинет министров Украины отменил фиксированные цены на газ для населения. Об этом на заседании 3 апреля заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, сообщают "Буквы".

— Сегодня мы утвердили решение, которое даёт право "Нафтогазу" устанавливать более низкие цены, чем 8,55 гривны, но не выше, — сказал Гройсман.

Украинский премьер отметил, что, с точки зрения международной торговли, прогнозы по стоимости газа на 2019 год оптимистичные.

Ранее Лайф писал, что долг украинцев за коммунальные услуги вырос до $2,5 миллиарда — на конец февраля 2019 года задолженность за поставки природного газа составляла 1,2 миллиарда долларов.