Песков переадресовал США вопрос о новом расследовании по делу о вмешательстве

Кремль считает неправильным комментировать заявление американских демократов о проведении нового расследования по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наверное, было бы неправильно России говорить о том, что происходит в США, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, говорить о том, что происходит в США, — "прерогатива главы американского государства" Дональда Трампа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований по поводу приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал основные выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию так называемого российского дела. Мюллер пришёл к выводу, что президент Дональд Трамп не совершал никаких преступлений и не препятствовал правосудию, а его избирательный штаб не был в сговоре с Москвой.