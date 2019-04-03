Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

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Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

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Владимир Путин и Виктор Садовничий. Фото: © Kremlin.ru

Глава государства отметил роль Садовничего в становлении вуза центром притяжения для талантливой молодёжи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем академика РАН, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Во многом благодаря вашему научному авторитету, незаурядным организаторским способностям, стремлению к новаторству МГУ динамично развивается, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил роль Садовничего в становлении вуза центром притяжения для талантливой молодёжи.

Виктор Садовничий занимает должность ректора МГУ имени М. В. Ломоносова с 1992 года. Он является академиком РАН, почётным доктором и профессором многих отечественных и зарубежных университетов. Под руководством Садовничего созданы математические методы обработки космической информации.

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