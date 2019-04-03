Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем академика РАН, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Во многом благодаря вашему научному авторитету, незаурядным организаторским способностям, стремлению к новаторству МГУ динамично развивается, — подчеркнул глава государства.
Путин отметил роль Садовничего в становлении вуза центром притяжения для талантливой молодёжи.
Виктор Садовничий занимает должность ректора МГУ имени М. В. Ломоносова с 1992 года. Он является академиком РАН, почётным доктором и профессором многих отечественных и зарубежных университетов. Под руководством Садовничего созданы математические методы обработки космической информации.
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