Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах

Вице-премьер уточнила, что численность населения РФ за 2018 год уменьшилась на 99,7 тысячи человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на правительственном часе в Госдуме рассказала, что в 2018 году в 32 регионах России выросла смертность.

Она добавила, что за этот срок численность населения страны уменьшилась на 99,7 тысячи человек.

— Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности, — передаёт ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер отметила, что в регионах имеется ресурс для снижения уровня смертности.

Также Голикова рассказала, что в сельской местности смертность на 14% выше, чем в городской. По статистике горожане живут на два года дольше, чем жители села. Чтобы повысить уровень получения медицинской помощи сельчанам, в 2019 году введут в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах России.

Ранее Лайф сообщал, что онкобольных россиян будут лечить в частных клиниках.