В правительстве обеспокоены, что россиянки стали поздно рожать

Большая разница видна даже с недавним прошлым — серединой девяностых годов прошлого века.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала депутатам, что российские женщины стали чаще рожать в старшем возрасте.

— Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребёнка — 25–34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребёнка, существенно сокращается, — приводит слова Голиковой в парламентском часе агентство "Интерфакс".

Она отметила, что в середине 90-х годов доля матерей, которые родили первого ребёнка до 24 лет, составляла 60 процентов, в прошлом же году этот показатель составил менее 45 процентов.

Ранее вице-премьер назвала доступное для молодых семей жильё главным условием роста рождаемости в стране. В конце марта Министерство труда РФ предложило продлить до 2024 года программу материнского капитала, который является мотивирующим фактором для рождения детей.