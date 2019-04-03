В Пекине на скоростной трассе столкнулось 16 машин

По данным дорожной полиции города, пострадало семь человек. Их доставили в больницу.

16 vehicles were involved in a pile-up on Badaling Expressway in #Beijing on Wednesday. No deaths were reported yet. pic.twitter.com/avkBT9BZ05 — People's Daily, China (@PDChina) April 3, 2019

Массовое ДТП с участием 16 автомобилей произошло на скоростной трассе Пекин — Лхаса на северо-западе китайской столицы. По данным дорожной полиции города, пострадало семь человек.

Состояние одного из раненых оценивается врачами как тяжёлое, остальные отделались лёгкими ушибами. Отмечается, что участниками ДТП стали легковые автомобили, рейсовые автобусы и грузовик. Причины произошедшего выясняются.

Ранее Лайф писал, что в Германии автобус, на котором дети ехали в школу, влетел в дерево, в результате чего пострадало 20 человек.