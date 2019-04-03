В Польше ребёнок получил ожоги из-за разлитой на детской площадке кислоты

Вещество отправлено на экспертизу, ведётся поиск возможных свидетелей произошедшего.

В Польше двухлетний мальчик был госпитализирован с ожогами первой и второй степени после посещения детской площадки. Об этом сообщает полиция Силезского воеводства.

Ребёнку была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его выписали из больницы.

На площадке правоохранители обнаружили едкое вещество неизвестного происхождения, его отправили на экспертизу.

Полицейские ищут свидетелей, которые были на площадке 22 и 23 марта и могут пролить свет на произошедшее.

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