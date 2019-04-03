Голикова сообщила, сколько россиян должны пройти диспансеризацию в этом году

Вице-премьер уточнила, что в первые два месяца 2019 года обследование прошло 8 миллионов человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время правительственного часа в Госдуме сообщила, что в 2019 году 62 миллиона россиян должны пройти диспансеризацию.

— В прошлом году это был 21 миллион. За январь-февраль 2019 года осмотры прошло всего 8 миллионов человек, — передаёт слова Голиковой РИА "Новости".

Вице-премьер добавила, что до 1 мая 2019 года регионам России необходимо утвердить 85 региональных программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Эти программы предполагают, что в субъектах страны закупят новое медицинское оборудование.

Ранее Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах.