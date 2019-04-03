В Москве отреставрируют три центральные станции красной ветки метро

В прошлом году проведены ремонтные работы на станциях "Воробьёвы горы", "Марксистская" и "Тургеневская" — всего на 46 объектах метрополитена.

Станции "Лубянка", "Красные Ворота" и "Кропоткинская" Сокольнической линии Московского метрополитена ожидает реконструкция в этом году. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, в общей сложности в этом году реконструкция и ремонт запланированы на 14 объектах метро. Лёвкин напомнил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию станции "Деловой центр" и "Шелепиха" Третьего пересадочного контура, проведён ремонт на станциях "Воробьёвы горы", "Марксистская" и "Тургеневская" — всего на 46 объектах московского метро.

Напомним, что в Москве для строительства Большой кольцевой линии до 5 апреля закрыты станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метрополитена.