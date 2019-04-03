На Кубани лжегазовики обманывали пенсионеров, используя трагедию в Магнитогорске

Они представлялись сотрудниками несуществующей организации "Газрегион" и предоставляли поддельные документы.

Три лжегазовика обманывали пенсионеров в Геленджике, убеждая их менять газовое оборудование без необходимости и по завышенным ценам. Как сообщает Генпрокуратура Краснодарского края, уголовное дело в отношении злоумышленников передано в суд. Они обвиняются в совершении пяти преступлений.

Преступники воспользовались трагедией в Магнитогорске, где при взрыве бытового газа погибли и пострадали люди. Они представлялись сотрудниками несуществующей организации "Газрегион". Посещая квартиры пенсионеров, злоумышленники предоставляли поддельные документы, осматривали газовое оборудование, а после этого вводили в заблуждение, заявляя о необходимости замены кранов и гибких шлангов ввиду их износа.

Лжегазовикам грозит до пяти лет колонии.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в жилом доме на улице Карла Маркса случился взрыв газа, рухнул целый подъезд, 39 человек погибли.