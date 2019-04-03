В Нижнем Новгороде курьер "Яндекс.Еды" прокатился на крыше "жигулей" — видео

Пользователи предположили, что он торопился вовремя сдать заказ или же просто устал ходить.

В Нижнем Новгороде курьер сервиса "Яндекс.Еда" прокатился на крыше "жигулей". Соответствующая видеозапись была размещена в сообществе "Регион-52" в социальной сети "ВКонтакте".

Человека на крыше машины заметили из другого автомобиля и решили сообщить о курьере водителю "жигулей". Он остановил машину, вышел из неё и побежал за молодым человеком, который к тому моменту слез с крыши и пытался скрыться.

Пользователи предположили, что курьер очень торопился на заказ или же просто устал ходить.

Ранее Лайф рассказывал про курьера, который отхлебнул коктейль клиента и лишился работы.