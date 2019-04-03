Арбенина о блокировке её Instagram: Кому-то не нравится, что я живу

Вокалистка пообещала до решения проблемы общаться с фанатами через страницу "Снайперов".

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала о блокировке своего аккаунта в "Инстаграме". Об этом певица сообщила в видеообращении на официальной странице коллектива.

— Само по себе это произойти не могло, и кому-то просто не очень нравится, что я живу на земле. Я думаю, что мы разберёмся в течение какого-то времени, — сказала Арбенина.

Музыкант призналась, что происшествие её очень расстроило: в "Инстаграме" она делилась с поклонниками своим творчеством и фотографиями, а также отвечала на вопросы подписчиков. До разблокировки своего аккаунта вокалистка пообещала общаться с фанатами через страницу "Снайперов". В заключение Арбенина добавила, что "доброта победит".

Ранее лидер "Ночных снайперов" поблагодарила подписчиков в "Инстаграме" за поддержку после перенесённого сердечного приступа.