Журналистка пригрозила обнародовать любовную переписку Ляшко с однопартийцем

Она сделает это, если кандидат в президенты Украины публично не извинится перед ней за оскорбления.

Журналистка украинского телеканала "1+1" Ольга Василевская пообещала опубликовать любовную переписку кандидата в президенты Украины Олега Ляшко с однопартийцем, если он публично не извинится за то, что назвал её "какой-то идиоткой с плюсов".

— Требую, чтоб Ляшко публично извинился за "идиотку". Или следующим номером опубликую нецензурную переписку Ляшко с влюблённым в него безответно однопартийцем, которую бережно храню в своём столе уже пару месяцев. И не собиралась "сливать" по причине собственной порядочности, — заявила Василевская на своей страничке в Facebook.

Олег Ляшко назвал журналистку "какой-то идиоткой" после того, как в новостном выпуске на "1+1" она обнародовала номер его мобильного телефона. По словам Василевской, сделала она это сознательно, поскольку работники избирательного штаба Олега Ляшко якобы напали на журналистов.

Ранее Лайф сообщал, что Ляшко из мести "слил" в Сеть личные телефоны Коломойского и Зеленского.