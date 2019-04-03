Путин приехал на подмосковный завод Mercedes на Aurus — видео

Президент России Владимир Путин приехал на новый завод Mercedes-Benz в Московской области. Причём глава государства въехал в цех на отечественном лимузине Aurus.

Как сообщалось ранее, новый дилерский центр Mercedes размещён в здании бывшего модельного цеха ЗИЛа. Делегация Посольства Германии в России ранее прибыла на завод по сборке немецких автомобилей на автомобиле марки BMW.

На Aurus также приехал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он один из первых министров, который пересел на отечественный автомобиль.

Aurus — это рыночное название проекта "Кортеж", который предусматривает создание семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства. Серия включает четыре кузова: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Последний будет представлен публике в этом году.