Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова постпреда Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон об увеличении числа кораблей стран альянса в Чёрное море.
— Очень плохая мысль. Верный путь к резкому обострению. Россия не может угрожать там альянсу, так как его там нет, — написал Пушков в Twitter.
Как писал Лайф, ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что увеличение численности кораблей будет гарантом безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море. В Кремле это заявление оценили негативно.
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