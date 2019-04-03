Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации

Сенатор подчеркнул, что Россия не может угрожать Североатлантическому альянсу там, где его нет.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова постпреда Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон об увеличении числа кораблей стран альянса в Чёрное море.

— Очень плохая мысль. Верный путь к резкому обострению. Россия не может угрожать там альянсу, так как его там нет, — написал Пушков в Twitter.

Как писал Лайф, ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что увеличение численности кораблей будет гарантом безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море. В Кремле это заявление оценили негативно.