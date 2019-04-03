Таможенники нашли в пачках из-под печенья 757 живых тарантулов

Читайте также

Таможенники нашли в пачках из-под печенья 757 живых тарантулов

2356

Филиппинские таможенники обнаружили 757 живых тарантулов в пачках из-под печенья и овсяных хлопьев в аэропорту имени Ниноя Акино. Как сообщает ведомство, посылка с пауками на 310 тысяч песо (около $5,9 тысячи) пришла из Польши.

<p>Фото: © <a href="http://customs.gov.ph/" target="_blank">The Bureau of Customs</a></p>

Тарантулы были адресованы жителю филиппинского города Калоокан. После обнаружения содержимого посылки мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения в нарушении таможенного закона и закона о защите дикой природы, которыми предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

<p>Фото: © <a href="http://customs.gov.ph/" target="_blank">The Bureau of Customs</a></p>

Ранее Лайф писал, что в московском аэропорту Внуково у прилетевшего из Мексики мужчины обнаружили 32 крокодила и шесть пауков.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×