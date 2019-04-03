Таможенники нашли в пачках из-под печенья 757 живых тарантулов

LOOK: 757 live tarantulas shipped from Poland to the Philippines and concealed in gift-wrapped boxes were seized by @CustomsPH pic.twitter.com/6dGHrkCBub — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 3 апреля 2019 г.

Филиппинские таможенники обнаружили 757 живых тарантулов в пачках из-под печенья и овсяных хлопьев в аэропорту имени Ниноя Акино. Как сообщает ведомство, посылка с пауками на 310 тысяч песо (около $5,9 тысячи) пришла из Польши.

Тарантулы были адресованы жителю филиппинского города Калоокан. После обнаружения содержимого посылки мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения в нарушении таможенного закона и закона о защите дикой природы, которыми предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее Лайф писал, что в московском аэропорту Внуково у прилетевшего из Мексики мужчины обнаружили 32 крокодила и шесть пауков.