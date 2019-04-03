В Ростове нарушитель прокатил полицейского на крышке багажника — видео

В Ростове-на-Дону нарушитель прокатил полицейского на багажнике своего автомобиля. Об этом сообщает паблик "Ростов главный".
Позже появились некоторые подробности. Стало известно, что водитель автомобиля попытался скрыться при появлении полицейской машины, однако врезался в препятствие. Когда к автомобилю подошёл страж порядка, "приора" продолжила движение задним ходом. Полицейский, чтобы не упасть, ухватился за крышку багажника. Началась погоня, спустя некоторое время полицейский упал на проезжую часть, а "приора" скрылась.
Нарушителя ищут. Ему грозит серьёзное наказание.
Ранее Лайф писал о курьере "Яндекс.Еды", который прокатился на крыше "Жигулей".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени