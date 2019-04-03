МИД РФ не исключил ответные меры на действия НАТО в Чёрном море

Читайте также

МИД РФ не исключил ответные меры на действия НАТО в Чёрном море

30

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В ведомстве сообщили, что Россия готова к любым поворотам в сфере военной безопасности в регионе.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия готова принять дополнительные меры в ответ на анонсированные планы НАТО в Чёрном море.

Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем, цитирует "Интерфакс" слова дипломата.

Грушко добавил, что Россия готова к любым поворотам в сфере военной безопасности в регионе. Сейчас в стране осуществляется плановое обновление Черноморского флота.

Ранее Лайф сообщал, что Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×