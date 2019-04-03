МИД РФ не исключил ответные меры на действия НАТО в Чёрном море

В ведомстве сообщили, что Россия готова к любым поворотам в сфере военной безопасности в регионе.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия готова принять дополнительные меры в ответ на анонсированные планы НАТО в Чёрном море.

— Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем, — цитирует "Интерфакс" слова дипломата.

Грушко добавил, что Россия готова к любым поворотам в сфере военной безопасности в регионе. Сейчас в стране осуществляется плановое обновление Черноморского флота.

Ранее Лайф сообщал, что Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации.