Путин: Россия поддержит иностранных инвесторов, открывающих заводы в стране

Россия поддержит иностранных инвесторов, которые планируют открыть свои заводы на территории нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово".

— Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнёрами, — пояснил лидер страны.

Глава государства посетил церемонию открытия завода Mercedes-Benz. На предприятие он приехал на "Аурусе".