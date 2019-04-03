Путин: Россия поддержит иностранных инвесторов, открывающих заводы в стране

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Путин: Россия поддержит иностранных инвесторов, открывающих заводы в стране

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Фото: © L!FE/Павел Баранов

Россия поддержит иностранных инвесторов, которые планируют открыть свои заводы на территории нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово".

Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнёрами, — пояснил лидер страны.

Глава государства посетил церемонию открытия завода Mercedes-Benz. На предприятие он приехал на "Аурусе".

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