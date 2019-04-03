Умер актёр Алексей Булдаков, сыгравший Михалыча в "Национальной охоте"

По данным СМИ, народный артист РФ скончался на гастролях из-за оторвавшегося тромба.

Умер актёр Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты" — генерала Алексея Михайловича Иволгина. Об этом сообщает ТАСС.

— Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб, — приводит агентство комментарий Гильдии актёров кино Союза кинематографистов РФ.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе на Алтае. Он учился в Молодёжной театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова. Затем трудился в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани и лишь в 1990-х переехал в Москву.

У него десятки ролей в кино и театре, однако особо популярен Булдаков стал именно благодаря роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…". В 2009 году Алексей Иванович получил звание Народного артиста России.