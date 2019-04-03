Булдакова нашли мёртвым в гостиничном номере в Монголии. Он скончался во сне

Народный артист РФ Алексей Булдаков скончался во сне. Об этом заявил Лайфу его коллега Семён Стругачёв (Лёва из "Особенностей национальной рыбалки").
— У меня нет слов, одно просто горе сплошное, потому что я потерял друга, который так безвременно ушёл совершенно просто неожиданно. Был он в замечательном настроении, вёл нормальный образ жизни последние годы, и так уйти просто во сне... Да, это горе большое... — сказал Стругачёв.
В свою очередь директор Алексея Булдакова сообщил, что актёр в момент смерти был на гастролях в Монголии.
По данным Mash, актер умер перед вылетом в Москву в гостинице Улан-Батора. Таксист так и остался ждать его у гостиницы. Водитель забеспокоился и обратился к персоналу гостиницы. Когда номер вскрыли, помочь Булдакову уже было нельзя.
Ранее же сообщалось, что смерть актёра наступила из-за оторвавшегося тромба.
Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе на Алтае. Он учился в Молодёжной театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова, а затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1990-х он переехал в Москву. Зрителям он известен по роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…".
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