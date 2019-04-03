Булдакова нашли мёртвым в гостиничном номере в Монголии. Он скончался во сне

Точная причина смерти пока уточняется. По одним данным, у актера оторвался тромб. По другим, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Народный артист РФ Алексей Булдаков скончался во сне. Об этом заявил Лайфу его коллега Семён Стругачёв (Лёва из "Особенностей национальной рыбалки").

— У меня нет слов, одно просто горе сплошное, потому что я потерял друга, который так безвременно ушёл совершенно просто неожиданно. Был он в замечательном настроении, вёл нормальный образ жизни последние годы, и так уйти просто во сне... Да, это горе большое... — сказал Стругачёв.

В свою очередь директор Алексея Булдакова сообщил, что актёр в момент смерти был на гастролях в Монголии.

По данным Mash, актер умер перед вылетом в Москву в гостинице Улан-Батора. Таксист так и остался ждать его у гостиницы. Водитель забеспокоился и обратился к персоналу гостиницы. Когда номер вскрыли, помочь Булдакову уже было нельзя.

Ранее же сообщалось, что смерть актёра наступила из-за оторвавшегося тромба.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе на Алтае. Он учился в Молодёжной театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова, а затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1990-х он переехал в Москву. Зрителям он известен по роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…".