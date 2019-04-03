Организаторы "Байкальской рыбалки" о смерти Булдакова: Обещал вернуться

Михалыч из "Особенностей национальной охоты" был в хорошем состоянии, танцевал и пел.

Народный артист РФ Алексей Булдаков за несколько дней до смерти побывал на XV юбилейном фестивале "Байкальская рыбалка". Он принял участие в открытии мероприятия в образе генерала Михалыча из знаменитых фильмов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки". Организаторы фестиваля прокомментировали Лайфу сообщения о смерти актёра.

— Он приезжал к нам на фестиваль 30 марта. Мы видели его два дня, он был в хорошем состоянии, танцевал, пел, гулял. По нему сразу было видно, что он прекрасный человек, добрый, позитивный. Обещал нам вернуться в следующем году, только в качестве рыбака уже. Очень жаль, — сказал собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что Алексей Булдаков умер во время гастролей. В Гильдии актёров кино Союза кинематографистов РФ уточнили, что у артиста оторвался тромб.