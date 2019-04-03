Снятая с поезда россиянка пропала на украинской границе

Телефон женщины, которая следовала в Киев, не отвечает. Полиция начала проверку.

Жительница российского посёлка Металлострой пропала после того, как её сняли с поезда и не пустили на Украину. Об этом сообщает агентство "Оперативное прикрытие".

В Киев женщина выехала 30 марта, однако до украинской столицы не добралась. 2 апреля её сестра с телефона родственницы получила сообщение о том, что её якобы сняли с поезда на станции Сумы. Меж тем эта станция находится в отдалении от российской границы.

Телефон россиянки не отвечает. Правоохранительные органы России начали проверку по факту заявления о пропаже человека.

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