Брошенный ревнивец напал на свою бывшую с ножом в Петрозаводске — видео

Преступника спугнули соседи, которые сообщили ему о камерах видеонаблюдения. Вскоре он сдался полиции.

Брошенный ревнивец напал на свою бывшую с ножом в Петрозаводске. Как сообщает телеканал "360", это произошло во дворе жилого дома. Девушку спасли соседи.

По словам очевидцев, они спугнули убийцу, сообщив ему о камерах видеонаблюдения.

— Кто он и чем занимается, мы не знаем. Известно лишь, что он 1989 года рождения. 30 лет ему. Услышали, когда девушка показания давала, — рассказывает собеседник телеканала.

Он добавил, что девушка не хотела пускать молодого человека на порог, а он решил её подкараулить. Когда она пошла выносить мусор, ревнивец бросился на неё и ударил ножом в шею со спины.

— Я услышал крики и выбежал во двор. Потом ещё второй сосед прибежал и бросил в него пакет с мусором. У меня была палка, — продолжил очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петрозаводску сообщили, что злоумышленник сам пришёл в отдел полиции и во всём сознался.

Напомним, что ранее на западе Москвы неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся с места преступления. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.