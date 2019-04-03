Брошенный ревнивец напал на свою бывшую с ножом в Петрозаводске — видео

Брошенный ревнивец напал на свою бывшую с ножом в Петрозаводске. Как сообщает телеканал "360", это произошло во дворе жилого дома. Девушку спасли соседи.
По словам очевидцев, они спугнули убийцу, сообщив ему о камерах видеонаблюдения.
— Кто он и чем занимается, мы не знаем. Известно лишь, что он 1989 года рождения. 30 лет ему. Услышали, когда девушка показания давала, — рассказывает собеседник телеканала.
Он добавил, что девушка не хотела пускать молодого человека на порог, а он решил её подкараулить. Когда она пошла выносить мусор, ревнивец бросился на неё и ударил ножом в шею со спины.
— Я услышал крики и выбежал во двор. Потом ещё второй сосед прибежал и бросил в него пакет с мусором. У меня была палка, — продолжил очевидец.
В пресс-службе ГУ МВД России по Петрозаводску сообщили, что злоумышленник сам пришёл в отдел полиции и во всём сознался.
Напомним, что ранее на западе Москвы неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся с места преступления. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.
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