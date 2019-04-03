Клинцевич объяснил заявления НАТО по Чёрному морю выбиванием оборонного бюджета

Сенатор считает, что страны Запада все вместе ведут непорядочные игры против России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал Лайфу угрозы НАТО увеличить флот альянса в Чёрном море.

— Там есть здравые люди в погонах, они понимают, что это может закончиться крайне плачевно для всех. И сегодня подобная риторика с Россией неприемлема во всех отношениях — и с политической, и с дипломатической, и с военной точки зрения, — заявил сенатор.

Клинцевич уверен, что военные стран НАТО пугают власти своих стран российской мощью, чтобы увеличить бюджетное финансирование.

— Напомню всем, Россия — это основной источник их благосостояния, потому что сформирован враг, он имеется, он никого не боится и демонстрирует силу, при этом никому не угрожает, — добавил Клинцевич.

Днём ранее Лайф приводил слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Она обещала продвинуть пакет мер, который предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азов. В Кремле эту позицию оценили негативно.