Тело актёра Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался на 69-м году жизни, доставят в российскую столицу 4 апреля. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Гильдию актёров кино Союза кинематографистов РФ.
По предварительной информации, ночью у Булдакова оторвался тромб. Актёра нашли в бессознательном состоянии в номере гостиницы в Улан-Баторе.
Алексей Булдаков известен зрителям по роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени