Тело актёра Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

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Тело актёра Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

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Алексей Булдаков. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист России находился в Монголии, куда отправился на творческую встречу.

Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался на 69-м году жизни, доставят в российскую столицу 4 апреля. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Гильдию актёров кино Союза кинематографистов РФ.

По предварительной информации, ночью у Булдакова оторвался тромб. Актёра нашли в бессознательном состоянии в номере гостиницы в Улан-Баторе.

Алексей Булдаков известен зрителям по роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…".

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