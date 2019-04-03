Тело актёра Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля

Народный артист России находился в Монголии, куда отправился на творческую встречу.

Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался на 69-м году жизни, доставят в российскую столицу 4 апреля. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Гильдию актёров кино Союза кинематографистов РФ.

По предварительной информации, ночью у Булдакова оторвался тромб. Актёра нашли в бессознательном состоянии в номере гостиницы в Улан-Баторе.

Алексей Булдаков известен зрителям по роли генерала Иволгина в серии фильмов "Особенности национальной…".