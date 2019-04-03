Россияне начали активно проверять свою кредитную историю

С 31 января граждане получили возможность дважды в год получать бесплатный отчёт.

Крупнейшие бюро кредитных историй (БКИ) заявили о взрывном росте интереса россиян к собственным кредитным историям. По данным РГ, спрос подскочил сразу после того, как у населения появилась возможность дважды в год получать бесплатный отчёт.

В Объединённое кредитное бюро (ОКБ) в феврале — марте за услугой обратилось примерно в десять раз больше граждан, чем за весь 2018 год. Отчёт в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в феврале запрашивали почти в три раза чаще по сравнению с тем же месяцем минувшего года, в БКИ "Эквифакс" — в четыре раза по сравнению с январём.

Напомним, что возможность бесплатно ознакомиться со своей кредитной историей дважды в год вместо одного россияне получили 31 января. Тогда вступили в силу поправки 218-ФЗ "О кредитных историях".

Ранее эксперты выяснили, сколько россиян допускают просрочку по кредитам.